Студенты МГУ создали бионический протез, опережающий мировые аналоги

От изделий конкурентов его отличают тонкие настройки, позволяющие сгибать пальцы и даже играть на фортепиано.

Протез, способный считывать намерения владельца и выполнять различные сложные действия, создала группа студентов из МГУ. Сейчас протез собираются сертифицировать и подготовить к промышленному производству. Главный разработчик бионического протеза руки — студент факультета наук о материалах МГУ Егор Веткин — рассказал Лайфу подробности.

По его словам, в данный момент в мире возможно заменить руку биоэлектрическим протезом, который умеет лишь схватывать. Например, взять бутылку или ручку двери.

— Эти биоэлектрические протезы работают за счёт таких устройств, которые называются миодатчики. Они считывают биоэлектрические токи на поверхности кожи пациента, они не инвазивны. Просто прикрепляются , как какой-нибудь такой браслетик, и каждый раз, когда пациент напрягает мышцу, они могут зафиксировать определённый скачок биоэлектрических токов, — рассказывает Веткин про другие протезы.

Изделие команды из МГУ анализирует не только скачок напряжения, а ещё и форму и геометрию сигнала на протяжении половины секунды. Именно из этого аппарат получает столько информации.

— Трудно сказать, почему именно у нас получилось, видимо, потому что мы именно на это и ставили, потому что все стартапы как-то фокусировались только на поднимании денег, а мы нашли какую-то такую узкую нишу, в которой можем выстрелить, и где-то года два над ней работали, и сейчас начало стрелять, — рассказал молодой учёный.

Протез руки состоит из трёх частей: браслета, протеза, выполняющего движения, и компьютера. Браслет считывает электрические сигналы с поверхности кожи. Компьютер анализирует получаемые данные через нейросетевые алгоритмы и даёт команду протезу исполнять нужные действия. Протез изготовлен из сплава алюминия и титана, некоторые его детали напечатаны на 3D-принтере.

В прошлом году Лайф сообщал, что российские учёные разработали перчатку, сенсоры которой помогают людям без конечностей чувствовать прикосновение к протезам.