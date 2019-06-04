Студенты МГУ создали бионический протез, опережающий мировые аналоги

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Студенты МГУ создали бионический протез, опережающий мировые аналоги

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Фото предоставлено Лайфу Егором Веткиным.

От изделий конкурентов его отличают тонкие настройки, позволяющие сгибать пальцы и даже играть на фортепиано.

Протез, способный считывать намерения владельца и выполнять различные сложные действия, создала группа студентов из МГУ. Сейчас протез собираются сертифицировать и подготовить к промышленному производству. Главный разработчик бионического протеза руки — студент факультета наук о материалах МГУ Егор Веткин — рассказал Лайфу подробности.

По его словам, в данный момент в мире возможно заменить руку биоэлектрическим протезом, который умеет лишь схватывать. Например, взять бутылку или ручку двери.

Эти биоэлектрические протезы работают за счёт таких устройств, которые называются миодатчики. Они считывают биоэлектрические токи на поверхности кожи пациента, они не инвазивны. Просто прикрепляются , как какой-нибудь такой браслетик, и каждый раз, когда пациент напрягает мышцу, они могут зафиксировать определённый скачок биоэлектрических токов, — рассказывает Веткин про другие протезы.

Изделие команды из МГУ анализирует не только скачок напряжения, а ещё и форму и геометрию сигнала на протяжении половины секунды. Именно из этого аппарат получает столько информации.

Трудно сказать, почему именно у нас получилось, видимо, потому что мы именно на это и ставили, потому что все стартапы как-то фокусировались только на поднимании денег, а мы нашли какую-то такую узкую нишу, в которой можем выстрелить, и где-то года два над ней работали, и сейчас начало стрелять, — рассказал молодой учёный.

Протез руки состоит из трёх частей: браслета, протеза, выполняющего движения, и компьютера. Браслет считывает электрические сигналы с поверхности кожи. Компьютер анализирует получаемые данные через нейросетевые алгоритмы и даёт команду протезу исполнять нужные действия. Протез изготовлен из сплава алюминия и титана, некоторые его детали напечатаны на 3D-принтере.

В прошлом году Лайф сообщал, что российские учёные разработали перчатку, сенсоры которой помогают людям без конечностей чувствовать прикосновение к протезам.

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