Житель Кирова мастерски спел хит Пугачёвой в автобусе

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Житель Кирова мастерски спел хит Пугачёвой в автобусе

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В одном из автобусов Кирова мужчина исполнил хит Аллы Пугачёвой "Волшебник-недоучка". Голосистого пассажира на видео сняли его невольные слушатели.

В ожидании своей остановки "певун" с чувством исполнил несколько куплетов. При этом остальные пассажиры отреагировали на "примадонну" скептически. Сам же певец в конце выступления поблагодарил кондуктора за весёлую поездку и вышел.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева спела вместе с американским коллегой Джонни Вейром хит Леди Гаги Shallow.

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