Житель Кирова мастерски спел хит Пугачёвой в автобусе

В одном из автобусов Кирова мужчина исполнил хит Аллы Пугачёвой "Волшебник-недоучка". Голосистого пассажира на видео сняли его невольные слушатели.
В ожидании своей остановки "певун" с чувством исполнил несколько куплетов. При этом остальные пассажиры отреагировали на "примадонну" скептически. Сам же певец в конце выступления поблагодарил кондуктора за весёлую поездку и вышел.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева спела вместе с американским коллегой Джонни Вейром хит Леди Гаги Shallow.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени