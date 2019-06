Тёмные темы и воскресшие форматы. Почему новинки Apple вызвали восторг

В начале недели Apple провела очередную конференцию для разработчиков WWDC, в ходе которой компания больше двух часов сыпала анонсами: показали новые операционки и даже устройства. На счёт последних не знаем, а вот обновления по части софта, похоже, у купертиновцев удались. iOS — так точно. Многие техноблогеры уже опробовали бета-версию свежей операционки и, даже несмотря на её "сырость", остались довольны. Обзорщики хвалят iOS 13 за улучшенную производительность и, конечно же, за долгожданную тёмную тему. Впрочем, это далеко не все нововведения. Лайф детально изучил все свежие продукты Apple и подробно рассказывает о них в своём материале.

iOS 13

Несмотря на обилие слухов, которыми Интернет полнился за несколько дней до мероприятия, Apple всё равно смогла удивить. Например, в iOS появилась новая клавиатура QuickPath, на которой можно набирать тексты свайпами. Изменилось и стандартное приложение "Напоминания": теперь все заметки можно сортировать по категориям. Также в прошлое ушла стилизация под бумагу. Утилиты "Почта", "Блокнот" и Safari также слегка изменились. Apple Maps серьёзно доработали: расширилась база картографических данных, появился новый режим, который, впрочем, полностью копирует Google Street View. Важно отметить, что обновляться Apple Maps будет постепенно: к 2019 году свежая версия появится в США, остальной мир получит обновку в 2020 году.

Приложения Find My Friends и Find My iPhone объединили в одну утилиту — Find My. С её помощью можно отслеживать свой iPhone и смартфоны друзей или членов семьи. Также Find My отображает на карте потерянные устройства без сети. Дескать, девайсы через Bluetooth будут связываться с Apple-гаджетами поблизости. Последние, в свою очередь, будут передавать информацию на серверы Apple. А уже оттуда данные прилетят владельцу потерянного гаджета. Разумеется, вся информация в этой цепи шифруется.

Apple продолжает играться с эмодзи. В iOS 13 виртуальные морды можно не только анимировать, но и кастомизировать: менять причёски, наносить макияж и так далее. Созданные Memoji можно использовать в качестве аватаров и стикеров. Причём не только в iMessage, но и в других приложениях.

Галерея стала лучше: усовершенствовался редактор снимков, впервые появился редактор видео. Пользователь сможет регулировать яркость, контрастность, насыщенность, баланс белого, резкость и много других параметров изображения. В случае с видео важно отметить функцию, благодаря которой можно изменить ориентацию с портретной на альбомную или наоборот. Нейросеть поумнела: она научилась автоматически удалять дубликаты и случайные скриншоты.

На фоне скандалов, связанных с разбазариванием IT-корпорациями пользовательских данных, Apple не обошла стороной и вопрос конфиденциальности. Купертиновцы обещают, что приложения, которые требуют доступ к местоположению пользователя, теперь будут получать эту информацию единожды, после первого запуска. Судя по всему, многим утилитам Apple запретит беспрерывно пинговать координаты пользователей.

Сюда же — новый способ авторизации. Сейчас многие онлайн-сервисы и приложения предлагают пользователю логиниться через Facebook, Google и т.д. Рядом с их иконками скоро появится и логотип Apple. "Войти через Apple" — так называют эту опцию купертиновцы. Преимуществом нового способа авторизации является повышенная сохранность пользовательских данных. Компания обещает не выдавать сервисам почтовые адреса пользователей, которые запрашиваются при регистрации. Вместо этого Apple будет подсовывать созданные автоматически фиктивные адреса. Не переживайте, вся инфа с подставных ящиков будет переадресовываться на почту, закреплённую за Apple ID.

Apple обещает, что iOS 13 будет быстрее предшественницы: запуск приложений ускорится в два раза, а разблокировка по лицу — почти на треть. Также Apple подчеркнула, что потрудилась над тем, чтобы новая операционка стабильно работала на старых устройствах. Также можно отметить, что с выходом 13-й версии в iOS появится долгожданная тёмная тема.

iOS 13 можно установить на все смартфоны Apple не старше iPhone 6s. Публичная версия выйдет осенью.

iPadOS

Другой важной премьерой мероприятия стала iPadOS. Это новая операционная система, разработанная специально для планшетов Apple. Хотя "новая" — это громко сказано. iPadOS — всё та же iOS с рядом уникальных функций для гаджетов с большими экранами.

Например, в iPadOS можно собрать несколько виджетов в отдельный блок на рабочем столе. Одно приложение можно открыть сразу в двух окнах. Клавиатура теперь по желанию пользователя "скукоживается" так, что она не простирается от края до края экрана.

Работа с файлами стала продвинутее. В iCloud Drive теперь видно не только документы, но и папки. Да и в целом файловый менеджер iPad стал ещё больше походить на Finder. В нём можно даже выбрать, в каком именно приложении открыть тот или иной файл. Например, изображения не возбраняется открывать сразу в редакторе Lightroom. К слову, о редакторах. iPadOS научилась работать с пользовательскими шрифтами. Их можно использовать в приложениях, предназначенных для создания контента.

Появились поддержка 30 новых сочетаний клавиш и новые жесты. Например, "щипок" тремя пальцами автоматически копирует файл в буфер. Улучшилась и работа Apple Pencil: время отклика снизилось с 20 до 9 мс.

iPadOS встанет на iPad Air не старше второго поколения, обычные iPad не старше пятого поколения, iPad Mini новее третьего поколения и все iPad Pro. Релиз осенью.

macOS

Традиционно на WWDC была представлена и новая версия macOS — 10.15. Как и полагается, её окрестили звучным названием — Catalina.

Как и ожидалось, из неё выкорчевали iTunes. Культовый мультимедийный комбайн заменили тремя отдельными утилитами: Music, TV и Podcasts. Синхронизацию с iOS-устройствами перенесли в Finder.

Неожиданным стало появление опции Sidecar, которая позволяет использовать iPad в качестве дополнительного монитора. Следом за ней представили продвинутое голосовое управление, благодаря которому можно голосом запускать любые приложения и взаимодействовать с их интерфейсом. Пока заявлена поддержка только английского языка. С мобильной операционки на macOS перекочевала утилита, показывающая статистику активности разных приложений.

Свежая macOS выйдет осенью. Её можно установить на устройства, выпущенные не раньше середины 2012 года.

watchOS 6

Чуть менее минорно обновилась watchOS. Apple представила целый ряд новых циферблатов. Часть из них минималистичные, другие, наоборот, более информативные. Также расширился пул стандартных приложений: теперь на часах есть калькулятор (со специальной кнопкой для расчёта чаевых), аудиокниги и голосовые заметки. Все они работают автономно, без привязки к утилитам на смартфоне. К слову, об автономности. Отныне у watchOS есть собственный магазин приложений.

Мониторинг здоровья стал продвинутее. Появился сервис "Тенденции", в котором можно сравнить активность текущего дня с результатами, например, прошлого месяца. Встроенный календарь менструальных циклов теперь тоже есть. Очевидцы пишут, что во время его анонса зал взорвался овациями. Другой совершенно новой утилитой watchOS стал шумометр: часы теперь определяют мощность звука и напоминают, если пользователь засиделся в шумной обстановке.

WatchOS 6 выйдет осенью. Её можно установить на смарт-часы Apple — даже первого поколения.

tvOS 13

Появилось несколько интересных функций и в новой версии tvOS. Самой важной из них является поддержка нескольких пользователей. Каждый юзер будет видеть персонализированный экран с уникальными рекомендациями. Кроме того, tvOS научилась работать с геймпадами от консолей Xbox и PlayStation. Очевидно, они нужны для продвинутых игр, которые появятся в Apple Arcade, о которой мы подробно писали здесь . Релиз — осенью.

Mac Pro и Display Pro XDR

Добрались наконец до железных анонсов: Mac Pro и Display Pro XDR. Mac в первую очередь поражает внешностью. Как и в случае с предыдущими системными блоками Apple, новинка не похожа ни на один массовый продукт в своей категории. Mac Pro 2019 — это большой алюминиевый короб на длинных металлических ножках с двумя ручками сверху. Выделяет новинку и двухслойная решётка сзади и спереди. Внешняя её часть перфорирована большими отверстиями, а внутренняя — мелкими. В общем, новинка выглядит свежо и премиально. Редактор The Verge окрестил новинку спорткаром от мира компьютеров, и, на наш взгляд, это удачная аналогия.

Не менее прекрасен Mac Pro и внутри. За графику отвечает видеокарта AMD Radeon Pro Vega II (до 4 штук). Процессор — 8-ядерный Intel Xeon (есть версия на 28 ядер). Оперативной памяти — 32 Гб (до 1,5 Тб), встроенной — 256 Гб типа SSD (минимум). Разумеется, стоит всё это совсем-совсем не дёшево — от 5999 долларов.

Вместе с новым Mac Pro купертиновцы выкатили монитор Pro Display XDR. Это 32-дюймовая махина с разрешением 6016х3384 точек (6К). Как и Mac Pro, дисплей имеет необычную декоративную решётку сзади. Как и Mac Pro, профессиональный монитор стоит космических денег — 5000 долларов.

Обе "железки" поступят в продажу осенью.