В Раде задумали конфисковать имущество у жителей ДНР с российскими паспортами

В Верховную раду внесен законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили российское гражданство. Автором документа выступил внефракционные депутат Олег Мусий, который в прошлом занимал пост министра здравоохранения Украины (при правительстве Арсения Яценюка).

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы, однако судя по названию документа, речь идет именно об этом.

— Проект закона ...относительно гражданской конфискации имущества лиц, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, — гласит название инициативы.

Напомним, что 24 апреля текущего года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями Луганской и Донецкой народных республик. Украина заявила, что признает эти документы незаконными, а также пригрозила лишить пенсий жителей Донбасса, получивших российское гражданство. Кроме того, официальный Киев требует от ЕС введения новых антироссийских санкций из-за ситуации с паспортам.