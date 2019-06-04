Пушков анекдотом прокомментировал шутку Зеленского про Порошенко

Новый лидер Украины, будучи в Брюсселе, признал себя удачной заменой экс-главы государства.

Российский сенатор Алексей Пушков надеется "убедиться на деле", что президент Украины Владимир Зеленский действительно лучше своего предшественника Петра Порошенко. Об этом он заявил, комментируя шутку лидера Незалежной, что новый президент "лучше старого".

— Хорошо бы теперь убедиться в этом на деле, а не только услышать на словах. Иначе получится, как в известном анекдоте: "Я лучше, чем Порошенко! — Чем лучше? — Чем Порошенко". И не более того, — написал парламентарий в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Брюссель с первым визитом в качестве президента Украины. Ожидается, что он проведёт ряд встреч. В частности, лидер Незалежной переговорит с польским коллегой Анджеем Дудой, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Европейского совета Дональдом Туском и другими высокопоставленными чиновниками.