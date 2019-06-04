"АвтоВАЗ" отозвал сотни Lada XRay

Владельцы этих автомобилей могут обратиться в ближайший дилерский центр, чтобы устранить неполадки.

АвтоВАЗ отозвал 933 автомобиля марки Lada XRay из-за подозрения на повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

— Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2019 года по сегодняшний день, с VIN-кодами согласно приложению в разделе "Документы", — сообщается на сайте Росстандарта.

Отмечается, что производитель проинформирует владельцев автомобилей, которые попадают под отзыв: им позвонят или отправят письмо с уведомлением. Автомобилисты могут обратиться в ближайший дилерский центр и заменить вал электромеханического усилителя руля. Все ремонтные работы проведут бесплатно.

Напомним, ранее компания "АвтоВАЗ" отозвала около 33 тысяч автомобилей Lada Largus из-за обнаруженных проблем с тормозной системой.