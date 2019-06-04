Червиченко назвал опасным трансфер Йовича в "Реал"

По мнению экс-президента столичного "Спартака", отдавать большие деньги за молодых игроков — это риск.

Переход сербского нападающего в испанский футбольный клуб "Реал Мадрид", который, по данным СМИ, обошёлся "сливочным" в 65–70 миллионов евро, является опасной сделкой, поскольку вложение таких огромных средств в молодых игроков может не окупиться. Такое мнение высказал бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко корреспонденту портала News.ru. В то же время специалист отметил, что скауты "Реала" достаточно опытны, чтобы ошибаться в игроках.

— Много странных трансферов, конечно, но, возможно, им просто нужно закрыть маленькую позицию, за которую они готовы дорого заплатить. Бывает, когда опасно отдавать за молодых игроков такие деньги, но в "Реале" служба достаточно хорошо работает для того, чтобы ошибаться, — сказал Андрей Червиченко.

Как ранее сообщал Лайф, сербский нападающий Лука Йович стал первым приобретением "королевского клуба" в летнюю трансферную кампанию. Кроме того, ходят слухи, что ряды "Реала" может пополнить бельгиец Эден Азар из "Челси".