В Москве задержали бездомную шведскую писательницу

Жившую прямо на улице около Киевского вокзала в Москве шведскую писательницу задержали за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщил Лайфу ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
— Я навестил Мию Йоханссон в ОМВД "Дорогомилово". Сейчас она содержится в камере для задержанных в административном порядке, ни на что не жалуется, благодарит полицейских за то, что накормили и вообще за хорошее отношение, — цитирует его "Интерфакс".
По словам Мельникова, Йоханссон рассказала, что хотела бы сменить одежду и сходить в душ, но сделать это она сможет только в случае перевода в центр временного содержания иностранных граждан. В ближайшее время будет решаться вопрос об экстрадиции писательницы.
Гражданка Швеции находится в России с февраля этого года. Женщина на протяжении месяца жила под открытым небом. Она говорит, что хочет попасть в Ванкувер, где живёт её дочь. К слову, 58-летняя женщина пишет книги о путешествиях во времени и космосе.
Ранее Лайф рассказывал о бездомной, которая проникла на рейс без билета в Уфе.
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