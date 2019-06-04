Появилось видео жёсткого задержания россиянина, напавшего на прохожего в Осло

Экспертиза оценивает состояние нападавшего и выясняет, имело ли место употребление наркотиков.

Норвежская вещательная корпорация опубликовала на своём сайте видео задержания гражданина России, который напал на филиппинца с ножом в районе Грюнерлокка в Осло.

Правоохранительные органы выстрелили в мужчину из элекрошокового пистолета, когда он размахивал ножом и отказывался сдаться. Оказалось, он давно живёт в Норвегии и находится под наблюдением полиции.

Вероятней всего, 30-летний филиппинец был случайной жертвой. Несмотря на религиозные выкрики нападавшего, полиция просит не связывать инцидент с терроризмом.

Ранее Лайф сообщал о россиянине, который на норвежском Шпицбергене взял в аренду ружьё для защиты от белых медведей, но отправился с ним грабить банк. Согласно решению суда, преступник проведёт за решёткой 14 месяцев.