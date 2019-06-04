В Росстандарте предложили способ защитить водителей от недолива на АЗС

Одним из способов владельцев АЗС сэкономить на недоливе топлива водителям является действие устаревшего стандарта ГОСТ для топливораздаточных колонок. Именно это обстоятельство позволяет недобросовестным продавцам обманывать автовладельцев, уверены в Росстандарте. Специалисты агентства планируют утвердить обновлённую версию ГОСТ в первом полугодии 2020 года, чтобы защитить права водителей.
— Положения ГОСТ 1989 года уже не отвечают требованиям к работе автозаправочных станций, не обеспечивая также защиту от недолива при приобретении топлива. Установленная стандартом точность измерения количества отпускаемого топлива имеет значительную погрешность, в том числе в зависимости от температуры окружающей среды, — говорится в сообщении агентства.
Специалисты Росстандарта уточняют, что несовершенство положений устаревшего документа позволяет продавцам топлива использовать различные приспособления и вредоносное программное обеспечение для "обмана" расходомеров в колонках.
— В стадии обсуждения находятся предложения: признать ТРК измерительной системой с регулярной проверкой на точность измерений, отразить в стандарте современные требования к ПО и методам идентификации несанкционированного доступа, а также к безопасности колонок, — отметили в Росстандарте, уточнив, что разработка обновлённого стандарта включена в программу национальной стандартизации на 2019 год.
Напомним, в конце мая в ряде городов России цены на бензин поднялись сразу на два-три рубля. Как объяснили специалисты, в розницу топливо стало дорожать после того, как оно поднялось в цене и на бирже. Лайф разбирался, как изменится стоимость топлива в июне.
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