Трамп назвал величайшую угрозу современности

По убеждению американского лидера, наибольшую опасность представляет разработка и распространение ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй назвал одну из главных угроз современности, которая требует незамедлительного решения.

— Среди неотложных угроз, с которыми сталкиваются наши страны, — разработка и распространение ядерного оружия. Возможно, это величайшая из таких угроз, — сказал хозяин Овального кабинета.

Кроме того, американский лидер не преминул повторить в очередной раз, что Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия.

Накануне Дональд Трамп с семьёй прибыл в Лондон по приглашению премьер-министра Британии Терезы Мэй, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Сегодня он переговорил с Мэй и сходил на торжественный ужин с королевой Елизаветой II. Во время встречи с монархом президент США несколько раз оконфузился. К примеру, приобнял королеву, что запрещено этикетом, а затем едва не заснул за столом.