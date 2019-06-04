Си Цзиньпин: Мне очень дорога глубокая дружба с Путиным

По словам китайского лидера, его общение с российским коллегой основано на глубоком взаимопонимании и доверии.

Председатель КНР Си Цзиньпин признался, что считает президента России Владимира Путина своим самым близким и надёжным другом среди иностранных коллег.

— Мне очень дорога глубокая дружба с ним... С 2013 года мы с президентом Путиным на двусторонних и многосторонних полях встречались более 30 раз, часто беседуем по телефону, обмениваемся письмами, — рассказал в интервью ТАСС и "Российской газете" китайский лидер накануне своего государственного визита в Россию.

Си Цзиньпин отметил, что его общение с Путиным основано на глубоком взаимопонимании, искренней дружбе и взаимном доверии. По его словам, разговор с российским лидером всегда глубокий. Во время беседы они затрагивают актуальные темы мировой и двусторонней повестки, а также культуру, искусство и спорт.

Ранее сообщалось, что завтра Владимир Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд Московскому зоопарку.