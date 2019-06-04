СМИ: Пожар в Москве унёс жизни родных бывшего замминистра

Предварительной причиной возгорания называют кипятильник, который почему-то был включён в комнате.

В пожаре на юго-западе Москвы, который случился сегодня утром, погибли родственники бывшего замминистра России по делам СНГ Владимира Колмогорова. Подробности выяснила газета "Московский комсомолец".

По данным издания, погибли проживающая в квартире 87-летняя тёща Колмогорова, её внучка Дарья и две трёхлетние близняшки-правнучки.

Жильцы дома отзываются о бывшем замминистра, который сейчас занимает должность проректора одного из экономических институтов, исключительно хорошо.

— Владимир Прокофьевич в подъезд никогда с грязными ногами не зайдёт, чего уже говорить о порядке. Дочка Даша училась где-то, светлая девочка, неподалёку жила и часто приходила в гости с девочками. Малышки — ну одно лицо, всегда улыбались, — рассказала газете консьержка.

Пожар охватил квартиру 15-этажного дома на улице Профсоюзной около 10 утра. Первоначально сообщалось о том, что в пожаре погиб один взрослый и ребёнок, однако позднее спасатели сообщили о том, что жертв больше.