В Сызрани выпускница сдала ЕГЭ и родила сына

Волнение не ускорило этот процесс. Молодая мама и её малыш сейчас чувствуют себя хорошо.

В Сызрани во время ЕГЭ по математике дежурила скорая, поскольку одна из выпускниц находилась на девятом месяце беременности и могла родить в любой момент. Об этом сообщили Лайфу в Западном управлении Министерства образования и науки Самарской области.

В итоге помощь врачей не понадобилась. Волнение от сдачи ЕГЭ не ускорило роды, девушка спокойно выполнила все задания и покинула учебное заведение. Выпускница родила через два дня после экзамена — 31 мая. Сейчас молодая мама и её сын чувствуют себя хорошо.

Ранее эксперты выяснили, что каждый пятый школьник принимает успокоительное во время сдачи ЕГЭ.