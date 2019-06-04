Генпрокуратура потребовала удалить фейковые сообщения о взрывах в Дзержинске

Владельцам площадок, где недостоверные посты были размещены, направлены уведомления.

Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации ряд опубликованных в социальных сетях ложных сообщений о взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, соответствующее требование было получено от Генеральной прокуратуры (ГП) России.

— К нам поступило требование ГП, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, связанные с событиями в городе Дзержинске. Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка, — цитирует Ампелонского "Интерфакс".

Ссылки на данные посты были добавлены в реестр запрещённой информации, а владельцам площадок, где они были опубликованы, направлены уведомления с требованием удалить указанные сообщения.

Ранее сообщалось, что член Общественной палаты РФ Александр Малькевич обратится в Генпрокуратуру из-за "фейков" о взрывах в Дзержинске. Его возмутили пользователи соцсетей, которые пытались посеять панику недостоверной информацией.

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. По последним данным, в результате ЧП пострадало 116 человек. Погибших нет.