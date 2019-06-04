МИД Греции направил Германии ноту о выплате военных репараций на миллиарды евро

Требования касаются возмещения ущерба, полученного во время Первой и Второй мировых войн.

Греческий посол в Берлине направил в МИД Германии вербальную ноту с просьбой начать переговоры о военных репарациях и компенсациях за ущерб Греции, полученный во время Первой и Второй мировых войн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление греческого внешнеполитического ведомства.

— Эта дипломатическая акция предпринята в продолжение обсуждения на уровне политических лидеров на пленарном заседании парламента Греции 17 апреля, — отмечается в документе.

Греция среди прочего просит выплаты для жертв немецкой оккупации и их потомков. Кроме того, в ноте содержатся и требования о возврате оккупационного займа и возвращении разграбленных и незаконно вывезенных археологических и других культурных ценностей.

— Правительство Греции призывает Правительство Германии к проведению переговоров о практическом удовлетворении данных требований, — отметили в МИД.

Премьер-министр Алексис Ципрас ранее выступал с инициативой потребовать от Германии возмещение ущерба, сумма которого составляет более 269 млрд евро. При этом в подсчёты не были включены компенсации за гибель людей или их инвалидность.