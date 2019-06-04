Forbes составил рейтинг самых богатых женщин в мире музыки

Впрочем, лидер рейтинга заработала больше не в музыкальном бизнесе, а рекламой и продажей товаров под брендом, который частично ей и принадлежит.

Певица и актриса Рианна заняла первую строчку в рейтинге самых богатых женщин в мире музыки, который составил журнал Forbes. Состояние американской исполнительницы издание оценило в 600 миллионов долларов.

Вторую строчку в рейтинге журнала заняла Мадонна, которая владеет 470 миллионами. Замыкает тройку самых богатых исполнительниц Селин Дион, обладающая 450 миллионами долларов. "На пьедестал" не попала Бейонсе, у которой 400 миллионов и четвёртое место.

Журналисты Forbes уверены, что богатство Рианны — не плод её трудов на поприще музыки, а то, что она совместно с группой компаний LVMH (Louis Vuitton, Moet, Hennessy) владеет брендом косметики Fenty Beauty, который рекламирует на своей же странице в "Инстаграме" с десятками миллионов подписчиков. Также женщина совместно с компанией TechStyle Fashion Group владеет линейкой нижнего белья.

Ранее Лайф сообщал, что богатейший человек на планете Джефф Безос развёлся с женой Маккензи. Ей после развода досталось около 37 миллиардов долларов, половину из них она планирует потратить на благотворительность.