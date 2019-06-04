Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 5 июня

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал водителям Москвы отказаться от поездок на автомобиле в центр города из-за возможного затруднения движения, сообщается в "Твиттере".
Завтра в Москве запланированы встречи на высшем уровне, в связи с этим ожидаются затруднения на дорогах, особенно в центральной части города. По возможности, выбирайте в поездках @MoscowMetro. pic.twitter.com/9T3eVzGkve— ЦОДД (@gucodd) June 4, 2019
— Завтра в Москве запланированы встречи на высшем уровне, в связи с этим ожидаются затруднения на дорогах, особенно в центральной части города, — сказано в сообщении.
ЦОДД порекомендовал автомобилистам по возможности выбрать метро.
Ранее ЦОДД напомнил о начале летних каникул и призвал автомобилистов быть особенно внимательными на дорогах.
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