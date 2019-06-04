Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 5 июня

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Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 5 июня

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Фото © Flickr / Коля Саныч

Центр организации дорожного движения порекомендовал автомобилистам воспользоваться метро.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал водителям Москвы отказаться от поездок на автомобиле в центр города из-за возможного затруднения движения, сообщается в "Твиттере".

— Завтра в Москве запланированы встречи на высшем уровне, в связи с этим ожидаются затруднения на дорогах, особенно в центральной части города, — сказано в сообщении.

ЦОДД порекомендовал автомобилистам по возможности выбрать метро.

Ранее ЦОДД напомнил о начале летних каникул и призвал автомобилистов быть особенно внимательными на дорогах.

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