Кейт Миддлтон появилась в тиаре принцессы Дианы на приёме в честь Трампа

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Кейт Миддлтон появилась в тиаре принцессы Дианы на приёме в честь Трампа

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Фото © instagram.com/kensingtonroyal

Компанию этому аксессуару составили ожерелье и серьги с бриллиантами и рубинами.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала главным украшением банкета в Букингемском дворце, устроенном в честь визита американского президента Дональда Трампа.

Миддлтон надела длинное белое платье с открытыми руками от Александра Маккуина, а её причёску украшала тиара "Любовные узелки" принцессы Дианы. В 1981 году королева Елизавета II подарила её леди Ди на день свадьбы. Компанию этому аксессуару составили ожерелье и серьги с бриллиантами и рубинами.

Дональд Трамп посетил мероприятие с женой Меланией и детьми. Первая леди Америки была в длинном белом платье от Dior. Американский лидер облачился во фрак.

Ранее Лайф сообщал, что Трамп едва не задремал во время длинного тоста Елизаветы II.

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