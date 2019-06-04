Мэр Харькова призвал "возвращаться с майданов к здравому смыслу"

Градоначальник Харькова Геннадий Кернес прокомментировал снос вандалами памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову и призвал сограждан "возвращаться с майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой". Обращение Кернеса приводит официальный сайт городских властей.
Он напомнил, что ранее по закону о "декоммунизации" в городе был переименован проспект маршала Жукова. При помощи петиции вернуть прежнее название попросили более пяти тысяч человек, в то время как против этого выступили всего две сотни, среди которых были приезжие радикалы и националисты.
— Уверен, что в этом вопросе правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают высказывать свою позицию цивилизованно — без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой, — высказался мэр города.
Ранее в Харькове националисты снесли бюст советского маршала Георгия Жукова. Мэр города пообещал восстановить его, а также вынести на рассмотрение возвращение названия одной из улиц города имени полководца Великой Отечественной войны.
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