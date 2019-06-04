Бари Алибасов отравился химикатом для промывки труб

Российский продюсер Бари Алибасов госпитализирован с сильным ожогом пищевода. Он отравился неизвестным токсичным веществом для промывки труб. Об этом сообщает Пятый канал.
Отмечается, что Алибасов перепутал вещество с водой, в результате чего был получен сильный ожог пищевода, едва не унёсший жизнь продюсера. Он был госпитализирован, угрозы жизни знаменитости сейчас нет.
Ранее Алибасову приходилось опровергать сообщения о госпитализации его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.
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