Бари Алибасов отравился химикатом для промывки труб

Читайте также

Бари Алибасов отравился химикатом для промывки труб

108

Бари Алибасов. Фото © Instagram / alibasov_nana

Российский продюсер перепутал жидкость с водой и получил сильнейший ожог пищевода.

Российский продюсер Бари Алибасов госпитализирован с сильным ожогом пищевода. Он отравился неизвестным токсичным веществом для промывки труб. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что Алибасов перепутал вещество с водой, в результате чего был получен сильный ожог пищевода, едва не унёсший жизнь продюсера. Он был госпитализирован, угрозы жизни знаменитости сейчас нет.

Ранее Алибасову приходилось опровергать сообщения о госпитализации его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×