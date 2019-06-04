Семак сделал любимой предложение на борту самолёта в Милан — видео

Главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак сделал предложение своей возлюбленной Анне на борту самолёта, следующего рейсом Петербург — Милан. Видео публикует Life Shot.
— Несмотря на то что у нас уже семь детей, наконец-то, спустя 17 лет делаю официальное предложение своей супруге стать моей женой, — сказал Семак.
Анна ответила согласием.
Сергей Семак — российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба "Зенит" с 29 мая прошлого года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, который стал чемпионом России в статусе игрока и тренера.
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