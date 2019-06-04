Генерал США призвал насторожиться из-за достижений России в космосе

Москву также обвинили в стремлении "притупить... способность (США) поддерживать космическое превосходство".

Выдающиеся успехи России в космосе должны насторожить США и их союзников, поскольку преимущество американской стороны в этой области уменьшается, заявил Джон Рэймонд, кандидат на пост командующего Космическими силами США, его слова приводит ТАСС.

— Россия делает значительные успехи (в космосе. — Прим. Лайфа), и наше операционное преимущество сокращается, — сказал он.

Он также отметил, что Россия продолжает неуклонно улучшать свои вооружённые силы для того, чтобы добиться преимущества перед США и НАТО.

Однако главной целью России он назвал "притупить... способность (США) поддерживать космическое превосходство".

Ранее в Пентагоне также заявляли, что США потеряли превосходство в космической сфере из-за успехов России и Китая. Однако исполняющий обязанности главы ведомства считает, что у американской стороны всё ещё есть преимущество.