Сын Бари Алибасова рассказал Лайфу о состоянии отца

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Сын Бари Алибасова рассказал Лайфу о состоянии отца

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Бари Алибасов. Фото © Instagram/alibasov_nana

Бари Бариевич сообщил, что сейчас жизни российского продюсера ничего не угрожает.

Сын российского продюсера Бари Алибасова рассказал Лайфу о состоянии отца после отравления химикатом.

Госпитализировали. После отравления. Выпил жидкость для прочистки труб случайно, думал, что это сок стоит. Здоровью вроде как ничего не угрожает, сейчас он на анализах, — рассказал Бари Бариевич.

Напомним, Алибасова-старшего госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Он по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб. Врачи сообщили, что сейчас жизни продюсера ничего не угрожает.

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