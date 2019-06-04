На Кубани при взрыве гранаты пострадало четыре человека, включая ребёнка

Четыре человека пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края из-за взрыва гранаты сегодня вечером, сообщает РИА "Новости".
— По предварительным данным, возле двора частного домовладения в Гулькевичах произошёл взрыв гранаты. На место выехали полицейские. В результате пострадало четыре человека, которые были доставлены в лечебное учреждение. Среди пострадавших есть несовершеннолетний ребёнок, — рассказали агентству в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Проводится проверка, устанавливаются причины инцидента.
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