Семак стал одним из руководителей штаба поддержки Беглова на выборах губернатора

Штаб общественной поддержки кандидатуры Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга возглавили пять человек, представляющих разные сферы жизни города. В их числе оказался главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак, сообщает ТАСС.

Также в состав руководителей штаба вошла генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

— Чтобы нам продолжать работу, нам необходимо создать команду. Я переговорил с многими представителями и заручился их поддержкой, — рассказал Беглов.

Кроме того, штаб общественной поддержки возглавили исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Санкт-Петербурга Елена Церетели и председатель Совета ветеранов Санкт-Петербурга Василий Волобуев.

Таким образом, сопредседателями стали представители культуры, малого бизнеса, промышленности и общественной организации.

— С такими помощниками будем двигаться вперёд, — добавил Беглов.

1 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал документы о выдвижении кандидатом на пост губернатора. Он стал первым, кто направил бумаги в горизбирком. Сам Беглов считает, что чем быстрее это сделать, тем лучше.