В ДНР обвинили Зеленского в лицедействе и нежелании принимать серьёзные решения

Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков выразил мнение, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в Донбассе, сделанные им в Брюсселе сегодня, говорят о его неготовности принимать серьёзные решения и вести прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками.

— В ходе сегодняшней встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины выразил готовность вести переговоры с РФ о внедрении минских соглашений. Но, как мы прекрасно знаем, Россия не является стороной конфликта. К тому же такого рода заявления лишний раз говорят о том, что господин Зеленский не желает вести прямой диалог с республиками, продолжает лицедействовать и боится принимать ответственные решения, — цитирует ДАН Куренкова.

Куренков отметил, что Зеленский продолжает курс, заложенный его предшественником Петром Порошенко.

Ранее Зеленский после встречи с генсеком НАТО сообщил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе после того, как государство станет сильнее в экономическом, политическом и военном смыслах.