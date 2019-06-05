СМИ: Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько боёв

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подписал с организацией новый контракт на несколько поединков, об этом рассказал менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз в интервью ESPN.

Назвать конкретное число боёв, которое Нурмагомедов проведёт под эгидой организации, его представитель не сообщил, но отметил, что в подписанном документе есть пункт, согласно которому россиянин может выйти в октагон против, вероятно, лучшего бойца в истории UFC, канадца Жоржа Сен-Пьера. Если, конечно, тот решит вернуться в спорт.

Ранее пресс-служба UFC анонсировала бой Нурмагомедова против Дастина Порье, который должен состояться 7 сентября в Абу-Даби и стать первым для россиянина после дисквалификации осенью 2018 года. Обладателем чемпионского пояса Нурмагомедов стал 7 апреля прошлого года, в его активе 27 боёв, в которых он не потерпел ни одного поражения.