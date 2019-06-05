Зеленский выступил против строительства "Северного потока — 2"

Украинский лидер назвал одним из важных направлений взаимодействия с Европой сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи в Брюсселе заявил, что противодействие строительству газопровода "Северный поток — 2" крайне важно для Киева. Прямая трансляция брифинга шла на канале Newsone в YouTube.

Также украинский лидер назвал одним из важных направлений взаимодействия с Европой сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы.

В рамках проекта "Северный поток — 2" предусмотрена прокладка двух ниток газопровода по Балтийскому морю от РФ до Германии. Газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год пройдёт через территориальные или исключительные экономические зоны Швеции, Финляндии и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.

В Европе проект поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации заинтересованы в надёжных поставках газа.

Против выступают Латвия, Польша, Литва, а также Украина, которая не хочет терять доходы от транзита российского газа на континент.

США препятствуют "Северному потоку — 2", так как намерены поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.