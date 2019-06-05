Китай впервые запустит спутники с морского космодрома

Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-11" осуществится с подвижной стартовой платформы.

В Китае собираются осуществить первый в истории страны космический пуск с морской платформы, сообщает американский специализированный сайт Spaceflight Now.

Сообщается, что запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с несколькими космическими аппаратами осуществится с подвижной стартовой платформы, которая находится в Жёлтом море. Старт запланирован примерно на 12:30 (07:30 по московскому времени).

"Чанчжэн-11" является шестиугольной четырёхступенчатой космической ракетой, за последние четыре года она шесть раз запускалась с космодрома Цзюцюань.

Ранее Лайф рассказывал, что в Китае испытали ядерную ракету нового поколения.