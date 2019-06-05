Православное духовенство не готово к визиту папы римского

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Православное духовенство не готово к визиту папы римского

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Митрополит Волоколамский Иларион надеется, что это не испортит отношения двух церквей.

В России многие представители православных верующих и духовенства пока не готовы принять папу римского, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщается на сайте ОВЦС.

Это не на повестке дня наших двухсторонних отношений. В нашей Церкви многие епископы, священники и верующие не готовы его принять, — сказал митрополит.

Иларион выразил надежду, что "из-за этих настроений" отношения двух церквей не испортятся. Сейчас митрополит планирует развивать взаимодействие постепенно, "без резких шагов".

Ранее Лайф сообщал, что папа римский призвал журналистов и пользователей соцсетей быть смиренными.

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