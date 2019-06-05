Православное духовенство не готово к визиту папы римского

Митрополит Волоколамский Иларион надеется, что это не испортит отношения двух церквей.

В России многие представители православных верующих и духовенства пока не готовы принять папу римского, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщается на сайте ОВЦС.

— Это не на повестке дня наших двухсторонних отношений. В нашей Церкви многие епископы, священники и верующие не готовы его принять, — сказал митрополит.

Иларион выразил надежду, что "из-за этих настроений" отношения двух церквей не испортятся. Сейчас митрополит планирует развивать взаимодействие постепенно, "без резких шагов".

Ранее Лайф сообщал, что папа римский призвал журналистов и пользователей соцсетей быть смиренными.