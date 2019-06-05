"Натюрморт" Михаила Ларионова ушёл с молотка в Лондоне за £2,17 млн

Картина кисти Михаила Ларионова (1881–1964) была продана в Лондоне за £2,17 миллиона (около 180 миллионов рублей). Об этом сообщает аукционный дом Sotheby's, проводящий торги в рамках Недели русского искусства.

Цена, уплаченная за полотно под названием "Натюрморт", более чем в два раза превысила нижний порог его предварительной оценочной стоимости, отмечает ТАСС.

Как отмечали в аукционном доме перед торгами, это редкое произведение "одного из самых влиятельных художников российского авангарда" не выставлялось на публике около 60 лет. Сама картина была написана до 1915 года, когда Ларионов покинул Россию и осел в Париже.

Картина Ивана Айвазовского "Корабль на закате у Кап Мартена" была продана за £1,9 млн (около 158 миллионов рублей), картина "Река Оять" кисти Василия Поленова реализована почти за £700 тыс. (58 миллионов рублей).

Кроме того, на аукционе ушли с молотка две фарфоровые тарелки, произведённые в Петрограде в 1921 году, а также серебряный ковш с эмалью производства мастерской Карла Фаберже.

Таким образом, выручка Sotheby's от продажи предметов русского и советского искусства составила во вторник £12,5 млн (более миллиарда рублей).