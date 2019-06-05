Бочелли и Нетребко выступили с дуэтом в Кремлёвском дворце

Итальянский певец настолько впечатлился идеей академического концерта, что отказался от своей "визитной карточки" Con Te Partiro.

Оперное созвездие Андреа Бочелли, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Ольга Перетятько впервые дали совместную программу. Артисты исполнили классический репертуар в Кремлёвском дворце, сообщает корреспондент ТАСС.

— Мы выбрали популярные, узнаваемые арии и дуэты, а также неаполитанские песни. Думаю, что публика будет в восторге: это будет радостный концерт, — отметила Нетребко.

По словам Эйвазова, вечер является уникальным, поскольку на одной сцене собираются сразу четыре артиста, ранее никогда не выступавшие вместе.

Нетребко также рассказала, что Бочелли настолько впечатлился идеей академического концерта, что отказался от своей "визитной карточки" Con Te Partiro.

— Потому что ни я, ни Ольга не могли бы выучить партию сопрано, — пояснила Анна Нетребко.

Как рассказала Перетятько, с Бочелли они в первый раз встретились лично лишь накануне концерта.

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