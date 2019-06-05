Аргентинец почти 20 лет держал жену в заточении, приковав её к кровати

Женщина смогла сбежать от супруга в начале мая, когда он забыл запереть дверь уходя.

Суд Аргентины арестовал на 60 дней 57-летнего мужчину, который на протяжении 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает TN.

Женщине сейчас 43 года. По информации телеканала, в течение долгого времени она была прикована к ножке кровати, муж часто бил её и оказывал психологическое давление. Изредка она могла говорить с родственниками, но по сценарию, заранее спланированному супругом.

Женщина смогла сбежать в начале мая, когда муж забыл запереть дверь. Она села в такси, добралась до телефона и позвонила родным. Позднее мужчина был задержан.

По данным аргентинского Национального института статистики, за последние пять лет в стране было зарегистрировано 576 тыс. случаев жестокости в отношении женщин. Большинство случаев было совершено в отношении женщин в возрасте от 18 до 39 лет (66,6%). При этом в 82,1% случаев агрессором выступал муж, жених, бывший муж или бывший молодой человек.