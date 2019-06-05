В Сирии силы SDF задержали и увезли корреспондента

Предположительно, у него были доказательства того, как отряды демократических сил "не спешили тушить пожары".

Члены арабо-курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) задержали, а затем увезли в неизвестное место корреспондента Мухаммада ас-Сагыра, сведений о его местонахождении нет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на государственный телеканал страны.

— Мухаммада ас-Сагыра задержали члены SDF при его возвращении из Хасеке в Камышли на одном из КПП, его увезли в неизвестном направлении, — рассказал коллега корреспондента Ахмад аль-Хамдуш.

По его словам, ас-Сагыр заснял горевшие поля пшеницы в провинции Хасеке. Аль-Хамдуш предположил, что у корреспондента были доказательства того, как SDF "не спешили тушить пожары". Он добавил, что с ас-Сагыром пока не удалось связаться, а данных о его местонахождении нет.

По предположению аль-Хамдуша, SDF таким образом хотят уничтожить запасы пшеницы, а их действия являются "одним из средств экономической войны США против сирийских властей".

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