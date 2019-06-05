В Минске пройдёт первая после выборов на Украине встреча контактной группы

С приходом нового главы государства наблюдатели уже давно ждут и активизации мирного процесса в Донбассе.

Встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе пройдёт 5 июня после полуторамесячного перерыва и будет первой после вступления в должность нового президента Незалежной Владимира Зеленского.

С приходом нового главы государства наблюдатели уже давно ждут и активизации мирного процесса в Донбассе. Тем более что все последние контакты, которые проходили на фоне предвыборной кампании в Незалежной, результатов не приносили. На последнем заседании — 24 апреля — стороны не смогли даже согласовать пасхальное перемирие. Бесплодными были и дискуссии об обмене пленными.

Зеленский ещё в ходе избирательной кампании называл своей первоочередной задачей достижение мира в Донбассе. Об этом же он сказал в инаугурационной речи, отметив, что ради прекращения войны "готов на всё".

Представителем Киева в контактной группе Зеленский назначил Леонида Кучму, который стоял у истоков минского процесса и возглавлял украинскую делегацию до осени прошлого года. Выступая в Брюсселе во вторник, Зеленский сказал, что Украина представит на встрече контактной группы "предложения по возвращению к "Минску" — о прекращении огня, по обмену пленными" и другие. При этом в переговорах впервые примет участие начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.