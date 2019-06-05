На сайте мэра Москвы открылся раздел о программе "Мой район"

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На сайте мэра Москвы открылся раздел о программе "Мой район"

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Фото © Официальный портал мэра и Правительства Москвы

Эта программа была анонсирована и запущена в середине прошлого года в рамках предвыборной кампании Сергея Собянина.

Раздел "Мой район" открыт на официальном сайте мэра и Правительства Москвы mos.ru. Об этом сообщает пресс-служба столичного градоначальника.

При помощи данного раздела можно узнать о том, какие уникальные объекты расположены в том или ином районе Москвы и где их можно посмотреть.

Программа "Мой район" была анонсирована и запущена в середине прошлого года в рамках предвыборной кампании Сергея Собянина. Она предполагает комплексное развитие территорий для обеспечения москвичам равных условий проживания по различным параметрам — от комфорта среды до соцподдержки и культурных зон. При этом ранее глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский сообщал, что одной из целей также стало сделать сопоставимыми экологические параметры в каждом районе.

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