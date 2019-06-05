В Испании отложили эксгумацию останков Франко

Верховный суд Испании временно отложил эксгумацию останков государственного деятеля Франсиско Франко, которая должна была пройти 10 июня.

Ранее власти решили эксгумировать останки диктатора из базилики Долины Павших и перезахоронить в пантеоне в муниципалитете Мадрид, поскольку, согласно новым изменениям в Законе об исторической памяти, в Долине Павших "могут покоиться только останки людей, которые погибли в результате испанской Гражданской войны". Франко умер спустя много лет после завершения войны — в 1975 году.

В марте ВС Испании начал рассматривать иск семьи Франко против эксгумации. Решение отложить эксгумацию "вызвано желанием избежать ущерба, который был бы нанесён заявителям, если после эксгумации апелляция была бы удовлетворена и нужно было бы вернуть останки на прежнее место".

Судьи добавили, что возможный ущерб мог быть нанесён не только заявителям, но и государству. Правительство Испании в свою очередь отметило, что проведение эксгумации откладывается, "пока не будет принято решение по сути вопроса".

Генералиссимус Франко управлял Испанией в 1939–1975 гг. Комплекс Долина Павших строился в 1940–1958 гг. по приказу Франко как памятник погибшим в Гражданской войне. При создании монумента использовался труд пленных республиканцев, многие из которых там и умерли. Там захоронено 34 тысячи человек — как республиканцы, так и франкисты.