Неймара не отстранят от участия в Кубке Америки из-за обвинений в изнасиловании

По мнению главы Бразильской конфедерации футбола, скандал не должен повлиять и на настроение болельщиков.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) не собирается отстранять бывшего капитана национальной команды Неймара от игр в рамках Кубка Америки, несмотря на то что ему предъявили обвинения в изнасиловании, сообщил глава CBF Рожерио Кабокло.

— Мы не рассматриваем вариант того, чтобы в составе сборной на Кубке Америки не было Неймара. Мы полностью уверены в нём, знаем его как человека, как игрока, не сомневаемся, что в скорейшем времени всё прояснится, — сказал он в интервью.

Как считает Кабокло, инцидент не должен повлиять на отношение болельщиков к футболисту.

Напомним, гражданка Бразилии обратилась в полицию с заявлением о том, что её изнасиловал Неймар. Футболист уже получил повестку в суд.