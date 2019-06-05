Неймара не отстранят от участия в Кубке Америки из-за обвинений в изнасиловании

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Неймара не отстранят от участия в Кубке Америки из-за обвинений в изнасиловании

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Неймар. Фото © Facebook / Neymar Jr.

По мнению главы Бразильской конфедерации футбола, скандал не должен повлиять и на настроение болельщиков.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) не собирается отстранять бывшего капитана национальной команды Неймара от игр в рамках Кубка Америки, несмотря на то что ему предъявили обвинения в изнасиловании, сообщил глава CBF Рожерио Кабокло.

Мы не рассматриваем вариант того, чтобы в составе сборной на Кубке Америки не было Неймара. Мы полностью уверены в нём, знаем его как человека, как игрока, не сомневаемся, что в скорейшем времени всё прояснится, — сказал он в интервью.

Как считает Кабокло, инцидент не должен повлиять на отношение болельщиков к футболисту.

Напомним, гражданка Бразилии обратилась в полицию с заявлением о том, что её изнасиловал Неймар. Футболист уже получил повестку в суд.

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