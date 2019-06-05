Минюст РФ предложил ввести новый вид алиментов

Родитель, который после развода живёт отдельно от ребёнка, может быть привлечён к обеспечению несовершеннолетнего собственным жильём.

Министерство юстиции России предложило обязать родителей, находящихся в разводе, обеспечивать детей собственным жильём. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предполагает, что родитель, который после развода живёт отдельно от ребёнка, будет привлечён к обеспечению несовершеннолетнего собственным жильём. В таком случае жилищные права ребёнка будут защищены.

Законом предлагается дополнить статью 86 Семейного кодекса РФ, согласно которой оба родителя должны нести дополнительные расходы в случае наличия у ребёнка исключительных обстоятельств. В их перечень входят тяжёлая болезнь, увечья несовершеннолетних или нетрудоспособность совершеннолетних, необходимость ухода. Отмечается, что перечень этих обстоятельств не является исчерпывающим.

Также законопроектом предлагается ввести норму, согласно которой размер неустойки по алиментам может снижаться судом. При этом будет учитываться материальное и семейное положение должника. Эта норма позволит суду оценивать обстоятельства и принимать решение по размеру ежемесячных выплат, которое будет учитывать интерес ребёнка и родителя, платящего алименты.