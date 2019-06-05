Савченко заявила, что Зеленский не успеет наказать убивших мальчика полицейских

Она также считает, что на Украине не хватает судей и что их необходимо переназначить.

На Украине очень не хватает судей, а президент страны Владимир Зеленский не успеет наказать полицейских, застреливших пятилетнего мальчика. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

По словам Савченко, президент Украины Владимир Зеленский не успеет наказать полицейских, которые застрелили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

— Зеленский не успеет никого наказать. Он также не дождётся никакой справедливости — до парламентских выборов точно, — сказала Савченко.

Депутат также обозначила, что необходимо переназначить судей на Украине.

— У нас (на Украине. — Прим. Лайфа) катастрофически не хватает судей. Они не успевают и не успеют быстро рассмотреть судебное дело, — сказала она.

31 мая в Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские решили "пострелять по банкам". Одна из пуль попала малышу в голову, он гулял неподалёку от своего дома. От полученной травмы ребёнок скончался спустя три дня. В связи с этим киевляне вышли на митинг с требованием наказать виновных.