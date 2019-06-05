В администрации Зеленского назвали возможную дату саммита Украина — Евросоюз

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В администрации Зеленского назвали возможную дату саммита Украина — Евросоюз

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Фото © Flickr / Martin Schulz

В администрации украинского президента Владимира Зеленского сообщили возможную дату саммита Украина — Европейский союз.

Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля 2019 года 21-го саммита Украина — Евросоюз в Киеве, — говорится в заявлении.

Ранее Зеленский после встречи с генсеком Североатлантического альянса сообщил о готовности к переговорам с РФ и выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта в ДНР и ЛНР после того, как государство станет сильнее в экономическом, политическом и военном смыслах.

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