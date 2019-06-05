Адвокаты усомнились в эффективности "нового вида алиментов"

По их мнению, система взыскания алиментов и так недостаточно совершенна, а многим уже существующая нагрузка даётся с трудом.

Предложенная российским Минюстом инициатива о введении "нового вида алиментов", который будет обязывать находящихся в разводе родителей обеспечивать детей жильём, не принесёт ожидаемого эффекта и едва ли сможет как-то защитить детей, уверены адвокаты.

— На данный момент существует проблема, что алименты не платят вообще. Не платятся они и под воздействием исполнительных мер, ни даже под страхом уголовной ответственности. Мне очень сомнительно, что дополнительный такой момент позволит как-то лучше защитить права детей, — сказал в интервью РИА "Новости" адвокат Алексей Михальчик.

Свой скепсис относительно предложенной инициативы также выразила его коллега Мария Куракина, посчитавшая предложение "неоднозначным". По её словам, с родителей и так взыскивают алименты ежемесячно, с учётом уровня зарплат, как правило, это суммы "на уровне прожиточного минимума, а то и ниже".

Она отмечает, что при определении понятия "оплаты ребёнку жилья" в законопроекте, если он появится, следует очень точно просчитывать параметры этого самого жилья, ведь в её практике были случаи, когда родитель не мог выплатить даже сумму ниже установленного минимума.

— Необходимо создание по всей стране чётко определённого маневренного жилищного фонда, который мог бы предоставляться в таких случаях по договору социального найма малоимущим, признанным в установленном законом порядке таковыми, — сказала она.

Куракина полагает, что следует заранее подготовиться и исключить из возможной практики ситуации, когда после развода родителям пришлось бы выплачивать ребёнку сумму, значительно превышающую ту, на которую он мог бы рассчитывать, будучи в семье.

Отметим, что, согласно законопроекту, на такие алименты в случае принятия закона смогут рассчитывать лишь дети с "исключительными обстоятельствами".