Названа дата спуска на воду ракетного корабля "Ингушетия"

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Названа дата спуска на воду ракетного корабля "Ингушетия"

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Фото © ТАСС / Федосеев Лев

Также в середине лета планируется заложить корабль противоминной обороны "Анатолий Шлемов".

Малый ракетный корабль проекта 21631 "Ингушетия" Зеленодольского завода имени Горького будет спущен на воду в июне, информирует газета ВС России "Красная звезда".

По данным источника РИА "Новости" в судостроительной отрасли, спуск планируется на 11 июня.

— В июне состоится... спуск на воду малого ракетного корабля "Ингушетия" проекта 21631, построенного Зеленодольским судостроительным заводом, — заявил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

Также планируется поднять флаг и принять в состав ВМФ патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачёв".

Отмечается, что в июне планируют начать швартовые испытания корабля противоминной обороны "Владимир Емельянов". В июле собираются заложить корабль противоминной обороны "Анатолий Шлемов" на Средне-Невском судостроительном заводе.

Ранее Лайф рассказал, что в Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца.

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