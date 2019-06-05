Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России

Согласно докладу, за прошлый год экономика РФ достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3%.

Всемирный банк заявил о рекордном росте российской экономики в 2018 году. Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряжённости, спад инвестиций".

В частности, согласно докладу, за прошлый год экономика РФ достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3%.

Как считают аналитики, такого результата Москва смогла достичь благодаря росту мировых цен на нефть, увеличению прибыли от экспорта, а также благодаря реализации нескольких крупных энергопроектов и проведению ЧМ по футболу. При этом отмечается, что на данный показатель не повлияло усиление санкций и давление мирового финансового рынка.

Впрочем, ВБ всё равно снизил прогноз по росту экономики РФ по итогам 2019 года. Так, эксперты понизили апрельский прогноз с 1,4% до 1,2%. Согласно докладу, это вызвано снижением объёмов нефтедобычи, более жёсткой валютной политикой и увеличением НДС в начале года.

Также Всемирный банк снизил прогноз по росту мировой экономики по итогам 2019 года с 3% до 2,6%, а в 2020 году, по мнению экспертов, рост составит 2,7%.

Причинами ухудшения прогнозов во Всемирном банке назвали мировую тенденцию создания торговых барьеров, финансовые "потрясения" и более резкий спад в экономике ряда ведущих государств. Например, в США, согласно прогнозу, экономика вырастет на 2,5% по итогам 2019 года, а в 2020 году этот показатель снизится до 1,7%.