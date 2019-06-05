За бездействие во время расстрела школьников в США задержали экс-полицейского

Обвинения были выдвинуты по семи пунктам, связанным с отсутствием надзора за детьми, трём пунктам преступной халатности и по одному лжесвидетельству.

Бывший полицейский Скот Петерсон из Паркленда, штат Флорида, после окончания службы устроившийся работать охранником в школу, был задержан по обвинению в бездействии во время массового расстрела 17 учеников и учителей, произошедшего в феврале 2018 года. Об этом сообщает Департамент правоохранительных органов штата (FDLE).

— После расследования, проведённого FDLE, бывший полицейский школы Скот Петерсон был арестован из-за выдвинутых против него обвинений по семи пунктам, связанным с отсутствием надзора за детьми, трём пунктам преступной халатности и по одному лжесвидетельству, — говорится в сообщении.

Как сообщил глава департамента Риа Свеаринген, Петерсон "абсолютно ничего не сделал" для предотвращения нештатной ситуации, в которой погибло 17 человек и ещё 17 получили ранения, и его поступкам "не может быть никакого оправдания".

В качестве доказательства департамент приводит фотографию, на которой человек, очевидно Петерсон, прячется снаружи здания, пока внутри 19-летний бывший ученик мстит за своё исключение из учебного заведения.