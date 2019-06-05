США предоставили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от С-400

Анкара участвует в программе по истребителям F-35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно.

США предоставили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от покупки зенитных ракетных систем С-400 у России. Об этом сообщил возглавляющий управление по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США Чарльз Хупер.

— Мы дали понять Правительству Турции последствия получения С-400. В то же время мы выдвинули ряд вариантов, которые Турция могла бы использовать, которые позволили бы ей не идти на этот шаг, — приводит ТАСС слова генерал-лейтенанта.

Напомним, власти Турции сообщили о закупке ЗРК С-400 у РФ. Власти США препятствуют этому решению, так как Анкара участвует в программе по истребителям F-35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно.