Полиция Испании рассказала о популярных способах "развода" туристов

На вас могут в целях отвлечения пролить кофе, забрызгать из автомобиля, испачкать. Тут же подойдут люди, чтобы "помочь" очистить одежду, а заодно и карманы.

Испания остаётся одним из наиболее популярных направлений в Европе у россиян, с начала года её посетило более 271 тысячи туристов из РФ. Как не стать жертвами воров и мошенников на отдыхе и что делать, если это случилось, РИА "Новости" узнало у Национальной полиции Испании.

Испания считается одной из наиболее безопасных европейских стран, но и тут никто ни от чего не застрахован, особенно если речь идёт о туристах, которые плохо знакомы с особенностями "работы" местных мошенников.

В первую очередь правоохранители напомнили о самом очевидном — быть внимательнее к своим вещам в местах скопления людей, не носить сумки и рюкзаки сзади, не класть в доступные карманы ценные вещи, а также не брать с собой крупные суммы налички.

Если же человек заметил что-то подозрительное, то в Испании следует звонить по номеру 091, а о преступлении сообщить в отделение. Причём не обязательно идти в отделение именно в том населённом пункте, где это произошло. Если вы торопитесь и боитесь потерять время, то можете ехать дальше и обратиться в участок в другом городе. В Испании есть специальная линия (номер 902-102-112), где вам могут ответить на английском, французском, немецком и итальянском.

При краже бумажников преступники часто вытаскивают деньги, а документы выкидывают. Поэтому есть смысл обратиться в полицию, которая знает, где именно преступники оставляют документы.

Если документы всё же вернуть не удалось, необходимо обратиться в консульство, которое выдаст свидетельство на возвращение в РФ. Для этого надо написать заявление и подтвердить личность — или предоставив внутренний паспорт РФ, или направив соответствующий запрос в органы Главного управления по вопросам миграции МВД России. Есть и более простой вариант — найти двух человек, готовых подтвердить вашу личность. Они должны лично прийти в консульство и представить письменные заявления. Также нужно принести два фото 3,5 х 4,5 см на светлом фоне.

Видов возможных "разводов" туристов в Испании, как и в других странах, крайне много. Вот примеры некоторых из них. Вы сидите в кафе, подходит человек с каким-то объявлением, причём держит его так, что лежащий на столе телефон оказывается прикрыт этой бумагой. Вор забирает телефон, пока вы читаете написанное или говорите, что вам это не интересно. Отвлекающим манёвром также может быть карта местности или даже ребёнок, которого подсовывает цыганка, чтобы вы умилились.

Сумки нельзя вешать на ручку стула или класть на соседний стул. Кошелёк достанут оттуда так, что вы этого не заметите. Вычистив наличные, кошелёк могут бросить на пол, поэтому в случае его пропажи лучше вернуться в кафе и поинтересоваться у официантов, не находили ли они бумажник.

На вас также могут в целях отвлечения пролить кофе, забрызгать из автомобиля, испачкать. Тут же подойдут люди, чтобы "помочь" очистить одежду, а заодно и карманы.

Ещё вариант отвлечения внимания — устроить скандал на улице, а когда вокруг соберётся толпа — обокрасть. Вариация — аналогичное "представление" в метро.

Туристам, которые берут в аренду автомобиль, лучше не верить, когда им из соседней машины говорят, что спущено колесо. Если человек остановится, чтобы это проверить, сумку наверняка украдут. Если вы увидели, что колесо действительно спущено, то надо позвонить в страховую, а не пользоваться услугами "случайных" прохожих.

Рядом с соборами есть особый тип "развода": мошенницы впихивают — особенно женщинам — веточку розмарина. Как бы жертва ни протестовала, розмарин всё равно окажется у неё в руках. За него, конечно же, надо заплатить, "иначе счастья не будет". 50 евроцентов или даже двух евро мало. "Счастье гарантировано", лишь если заплатить "бумажными деньгами", а это минимум пять евро.

Другой вариант — двое людей подходят и просят их сфотографировать. В это же время подходят ещё двое в якобы полицейской форме. Выясняется, что техника краденая, и жертве начинают трепать нервы, а потом предлагают откупиться.

Ещё один трюк — вас предлагают сфотографировать, но снимок вы вряд ли увидите, равно как и свой телефон или фотоаппарат.

Иногда мигранты ходят по кафе или улицам и, увидев мужчину и женщину, предлагают купить цветы. Мужчине становится неудобно, и он выкладывает огромную сумму. Иногда продавец делает вид, что оставляет розу в качестве подарка. Верить ему не надо — деньги он всё равно потребует.

Часто можно увидеть людей, собирающих подписи в поддержку чего-либо. Конечно, далеко не все они мошенники, но бывают случаи, когда кроме подписи у вас потребуют заплатить деньги для поддержки акции.

Большое количество таких разводов и краж связано с тем, что ущерб на сумму менее 400 евро карается штрафом, если не был причинён ущерб здоровью или не применялись угрозы. Насильственные действия менее распространены, так как это предполагает судебное разбирательство и может закончиться тюремным сроком.