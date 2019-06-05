СМИ: МАК подготовил промежуточный отчёт по сгоревшему в Шереметьево SSJ 100

Промежуточный доклад от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию причин катастрофы с самолётом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, унёсшей жизни 41 человека, завершён. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По его словам, отчёт подготовлен "опытнейшими специалистами" и включает в себя анализ полёта, состояние самолёта, описание действий экипажа и всех наземных служб — от диспетчерской до пожарной.

Очевидно, как и анонсировалось ранее, документ не будет содержать в себе данных о возможных виновниках трагедии. По словам источника, в нём будут лишь содержаться "оперативные рекомендации" по безопасности полётов.

Напомним, 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся, в результате погиб 41 человек.