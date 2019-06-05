В США заявили, что заинтересованы оказывать военную помощь новым властям Украины

Вашингтон, как и ранее, заинтересован в оказании военной помощи властям Украины. Об этом сказал генерал-лейтенант Чарльз Хупер, возглавляющий управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

— Мы очень заинтересованы в содействии новым властям Украины, как было и при предыдущих, в сопротивлении агрессии, с которой они сталкиваются, — заявил Хупер.

На поставки Украине военной помощи, включая "оборонку", в 2020 финансовом году Вашингтон заложил 250 миллионов долларов. В бюджете США на текущий год на эту цель выделено 200 миллионов.